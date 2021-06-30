"ثمرات 30 يونيو" 65 افتتاحًا أثريًا على مستوى الجمهورية



إعادة افتتاح متحف التماسيح بمدينة كوم أمبو في أسوان:

افتتاح المرحلة الأولى من تطوير منطقة الهرم.

افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية.

افتتاح متحف السويس القومي والكنيسة المعلقة بمنطقة مصر القديمة.



وافتتاح متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية:

وافتتاح الجبانة الفاطمية بأسوان بعد الانتهاء من ترميمها.

والانتهاء من مشروع ترميم تمثال أمنحتب الثالث بالأقصر.



عامي 20152016 (10 افتتاحات):

وأضاف ريحان أن عامي 2015- 2016 شهدا افتتاح عددًا من المتاحف والمواقع الأثرية منها:

افتتاح متحف ملوى بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل استمر نحو ثلاثة أعوام.

افتتاح مركز زوار تل العمارنة بمحافظة المنيا وأعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمحيط معبد إدفو.

افتتاح هرم الملك "أوناس" وثلاثة مقابر لكبار رجال الدولة من عصر الملك "بيبى الاول" و"رمسيس الثاني".

افتتاح أربع مقابر أثرية من عصر الدولة الحديثة بالبر الغربي في الأقصر لكبار الخدم الملكي الخاص بالملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشر والملك رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشر

افتتاح متحف كوم أوشيم بمحافظة الفيوم

افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بمحافظة القليوبية

افتتاح مدينة القصر الإسلامية بالواحات الداخلة

افتتاح عددًا من المباني الأثرية في حي الخليفة وهى قبة شجر الدر ومشهد السيدة رقية وقبتي عاتكة والجعفري ومتحف ركن حلوان.



عام 2017 (9 افتتاحات)

وأشار ريحان إلى افتتاحات عام 2017 ومنها

افتتاح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيله بعد تعرضه لاعتداء إرهابي غاشم.

افتتاح منزل المعماري ألكسندر ستوبلير بعد ترميمه وتطويره من قبل مبادرة الحفاظ على جبانة طيبة وجامعة بازل السويسرية.

افتتاح مسار الزيارة الجديد بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية ليتضمن المباني المدنية وبقايا الجامعة القديمة والورش الفنية وفيلا الطيور

افتتاح مجموعة من المباني الأثرية في شارع المعز لدين الله بعد انتهاء مشاريع الترميم الخاصة بها، وهى قاعة محب الدين أبو الطيب وسبيل وكتاب خسرو باشا وقبة الصالح نجم الدين أيوب وافتتاح مبنى مشيخة الأزهر

اعادة فتح متحف كهف رومل بمرسى مطروح

افتتاح موقع جبانة العمال بالجبل القبلي في منطقة آثار الهرم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1990

افتتاح مقصورة آمون رع بمعبد حتشبسوت بالدير البحري لأول مرة بالتعاون مع المركز البولندي لآثار البحر المتوسط

افتتاح مكتبة دير سانت كاترين

افتتاح فسيفساء كنيسة التجلي بالدير



عام 2018 (افتتاحين):

وعن افتتاحات عام 2018م، قال ريحان إن السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، افتتح بعد 25 عاما من الانتظار "متحف سوهاج القومي".

وشهدت منطقة أهرامات الجيزة، إعادة افتتاح هرم خفرع للزيارة بعد الانتهاء من صيانته



عامي 20192020 (25 افتتاح):

وفي عامي 2019- 2020 تم افتتاح 25 مشروع ومنها:

افتتاح هرم اللاهون بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889م.

توقيف مسلتين من صان الحجر بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير "دير سانت كاترين

افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية "إلياهو هنابي"

افتتاح متحف الغردقة في البحر الأحمر وهو المتحف الأثري لمدينة الغردقة أحد أبرز مشروعات الدولة، والذي تم بالمشاركة مع القطاع الخاص.

افتتاح قصر البارون

بدء عمليات تطوير منطقة صان الحجر الأثرية، حيث يتم تحويلها إلى مزار سياحي

افتتاح متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية في القاهرة بتكلفة بلغت نحو مليار جنيه.



عام 2021 (3 افتتاحات):

ومن أشهر الافتتاحات في عام 2021 صالتي المتحف الأثري بالمطار، والذي يضم حوالي 70 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة

افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية والذي أصبح أيقونة عالمية بعد حدث موكب نقل المومياوات الملكية

تُعد ثورة الثلاثين من يونيو، هي تصحيح المسار للسعي الشعبي نحو التقدم، ونحو مصر جديدة تقف ندًا بند في مصاف الدول المتقدمة، واعتنت البلاد بتراثها وحضارتها في صحوة ملحوظة على كل الأصعدة "الأثرية والسياحية" والتي تعتبر من ثمار 30 يونيو.وشهدت مصر حركة ترميم وتطوير وإنشاء وصيانة عدد ضخم من المواقع الأثرية، والمشروعات السياحية، التي من شأنها وضع مصر مرة أخرى على خريطة العالم السياحية، ويجعلها تحتل الصدارة وتمتلك الريادة في هذا المجال الذي برعت فيه بلادنا منذ مئات الأعوام، والذي تأثر أيما تأثر بعد أحداث يناير.افتتاحات غير مسبوقة في 7 سنوات:ورصد الخبير الأثري الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي في مناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار افتتاحات لمتاحف ومواقع أثرية عديدة في أنحاء الجمهورية تمت بشكل متلاحق وغير مسبوق.عام 2104 (9 افتتاحات):وأشار ريحان إلى أن عام 2014 شهد افتتاح عددًا من المشروعات الأثرية والمتحفية منها افتتاح مقبرتين أثريتين في الأقصر الأولى هي مقبرة " الملكة تي تي" زوجة الملك رمسيس الثالث بوادي الملكات ومقبرة "أم حر خعو" أحد كبار رجال الدولة في عهد الملك رمسيس الثالث.