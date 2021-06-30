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نائبة عن مبادرة "هنا عاش الشهيد": تكريم لهم ودعم لأسرهم (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجهت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب وزوجة الشهيد العقيد مصطفى الخياط، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على استجابته لتدشين مبادرة "هنا عاش الشهيد"، والتي تم إطلاق المرحلة الثانية منها، وتتضمن توثيق 28 شهيد على مستوى مراكز المحافظة ممثلين 2 من شهداء الجيش و2 من شهداء الشرطة عن كل مركز، تزامنًا مع ذكرى "30 يونيو"؛ للتأكيد على أنه لولا هؤلاء الشهداء ما كنا هنا.

وأضافت "رضوى جعفر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تتضمن توثيق اسم الشهيد بالمكان الذي عاش فيه، وتاريخ مولده واستشهاده وشعار المبادرة ونبذة عن استشهاده على رخامة ووضعها أمام منزل الأسرة؛ لتقديم الدعم المعنوي لأسر الشهداء، موضحة أن الإسماعيلية بها 34 شهيد جيش و30 شهيد شرطة.

وتابعت عضو مجلس النواب وزوجة الشهيد العقيد مصطفى الخياط، أن هدف هذه المبادرة هي تكريم للشهداء وأسرهم، وإعطاء درس أن مصر لا تنسى شهداءها ودماءهم وتضحياتهم، مشددة على أن أسر الشهداء فخورين بهذه الدماء، ورد فعلهم على المبادرة كان مفرح، موضحة أن محافظة الإسماعيلية تعتبر نواة لتدشين المبادرة وسوف تسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية.

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