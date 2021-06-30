برلماني: 30 يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري لتنطلق مسيرة البناء والتنمية

هنأ النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي سطر خلالها المصريين بجميع طوائفهم وبإرادتهم الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتهم القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق.



وقال صبري، في بيان، إن ثورة 30 يونيو المجيدة أفشلت كافة مُخططات الجماعات الإرهابية التكفيرية التي كانت تستهدف النيل من استقرار دول المنطقة وليست مصر فقط، مُؤكدًا أن ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث لأنها جاءت للحفاظ على الدولة المصرية والمنطقة من التفكيك وانتشلت الدولة المصرية من مرحلة اللادولة، مُذكرًا أن مصر حققت انجازات عديدة وعملاقة بفضل مبادئ وثوابت هذه الثورة العظيمة والتي كانت بمثابة أكبر رد على المُشككين وقطعت ألسنة المزايدين والكارهين والمتطاولين من قوى الشر والظلام والإرهاب على هذه الثورة.



كما أكد النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات بالجمهورية الجديده، والتي ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات لتحقيق النهضة الشاملة لبلادنا.