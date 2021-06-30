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في نقاط.. ماذا نتج عن ثورة 30 يونيو؟

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أسفر عن ثورة 30 يونيو عدد من النتائج الهامة التي أثرت على تاريخ مصر الحديث على رأسها الإطاحة بجماعة الإخوان عن حكم مصر.

وشهدت مصر في عام 2013 تظاهرات في عدد من محافظات مصر اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد والاخفاقات التي نتجت عن تلك السياسيات، وهو ما ترتب عليه سقوط نظام الجماعة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النتائج التي أسفرت عن ثورة 30 يونيو وذلك في النقاط التالية:

- 30 يونيو 2013 أسقطت احتلال الإخوان لمصر، وكشفت عن الوجه القبيح للجماعة الإرهابية أمام العالم.

- ثورة 30 يونيو أحبطت مخطط تنظيم الإخوان لتحويل مصر إلى بؤرة لتصدير الإرهاب بالمنطقة.


- دشنت مصر أكبر المشروعات لتطوير العشوائيات ورفع كفاءة البنية التحتية في كافة ربوع مصر، بالإضافة تطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنظومة الصحية، ناهيك عن دعم وتطوير التعليم بكافة مراحله وأساليب.

- أنشأت مصر أكبر شبكة طرق في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى افتتاح آلاف المشروعات التنموية والخدمية، كان من بينها مشروع تكافل وكرامة، وإنشاء وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

- نمو الاقتصاد المصري 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 بنحو 5.4% في 2021-2022، ويتوقع أن يشهد العجز الكلي تراجع يبلغ 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 إلى 6.6% في 2021-2022.  

- نجحت مصر فى وقف الإرهاب وملاحقته ووقف انتشاره ومحاصرة تمويله بعد القضاء على جماعة الإخوان.

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