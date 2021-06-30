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بعد ازمة شيرين وحسام حبيب.. تعرف على عقوبة "تسجيل المكالمات" ونشرها

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:52 م
تسجيل المكالمات
تسجيل المكالمات
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تصدرت أزمة الفنانة شيرين وحسام حبيب، خلال الأيام الماضية، مواقع البحث على جوجل، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أدانوا ما قاله والد «حسام» في المكالمة التي سجلته له نضال الأحمدية وأذاعتها عبر برنامجها.

وتساءل الكثيرون عن عقوبة وغرامة تسجيل المكالمات ونشرها، حيث إن الدستور المصري كفل الحماية للحرية الشخصية للأفراد، وأدان الاعتداء عليها؛ ومنها تسجيل المكالمات بدون الحصول على إذن النيابة.

عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن
وأشار «عيسى» إلى أن نصوص المواد 95 و95 مكرر، و206 من قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري، أكدت على عدم جواز تسجيل المكالمات وتهديد صاحبها، ونصت على أنه «إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وإذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 إلى  15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم».

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية 
ونشر حسام حبيب، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوجه من خلاله رسالة لنضال الأحمدية التي نشرت التسجيل الصوتي لوالده، وهو يتحدث عن شيرين قائلا لها "لسه فيه جولات بينى وبينك كتير وهعرفك يعنى إيه مصر ويعني إيه تخوضي فى أعراض وبيوت مصريين، هعرفك عملياتك الاستقصائية اللى بتديريها دى عندك هناك عندنا هنا نو، فاهمة لو مش فاهمة يعني إيه مصر هنفهمك يعني إيه مصر هعرفك إزاي بالقانون هوريكي يعني إيه مصر».

وجاء رد حبيب على الإعلامية نضال الأحمدية بعدما صرحت الأخيرة، في وسائل الإعلام أنها لديها تسجيلات أخرى لوالد حسام حبيب.

تسجيل والد حسام حبيب 
وأشار التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب، إلى تدبير ابنه حسام لاستغلال شيرين، مؤكدا أنه تزوجها للحصول على أموالها، بجانب أن زوجته غير راضية عن زواجه من شيرين.

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عقوبة تسجيل المكالمات شيرين وحسام حبيب تسجيل المكالمات

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