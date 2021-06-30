في الذكرى الثامنة.. برلمانيون: ثورة 30 يونيو علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن ثورة 30 يونيو استطاعت أن تعيد للوطن كرامته وصححت مسار البلاد فهي فخر واعتزاز لكل مصرى، وأشادوا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات وعودة مصر لمكانتها مرة أخري أمام العالم، وإنقاذ الدولة من التفكك وجعل مصر بلد الأمن والأمان كما كانت وما زالت.



وقال النائب جمال السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مصر استطاعت عقب ثورة 30 يونيو استعادة هيبتها الإقليمية والدولية وانطلقت في مسار تحقيق نهضة تنموية شاملة في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو لم تنقذ مصر فحسب من مخططات الهدم والتفكيك إنما انقذت المنطقة العربية بأسرها ومنعت مخططات زعزعة الإستقرار بها.



وأضاف"السعيد" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخنا المعاصر؛ حيث كشفت وعي الشعب المصري ووطنية مؤسساته لذا وجب تذكير أبنائنا وأحفادنا بها ليتفاخروا بأحد اكثر اللحظات اشراقًا في تاريخ الوطن.



وفى السياق نفسه، هنأت النائبة ولاء التامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أنها كانت نقطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث.



وأوضحت"التامى" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن الشعب المصري انهى حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم؛ حيث ارتكب خلالها أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر التي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.



وفى هذا الإطار، أكدت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن إنجازات الرئيس السيسى وتوجيهاته للحكومة المصرية عظمت جميع المؤشرات فى كل مجالات التنمية المستدامة، كما أن المرأة المصرية تبوأت مكانتها الحقيقية وتحظى بثقة القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو.



واستكملت"عصفور" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن مصر فى عهد الرئيس السيسى وضعت رؤية استراتيجية لمصر 2030 واستهدفت فى خطتها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة فى العيش فى بيئة صحية وجنى ثمار التنمية.