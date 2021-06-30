الدولار يقترب من ذروته مع ترقب بيانات الأجور الأمريكية





يتجه الدولار لتسجيل أفضل مكاسب شهرية منذ مارس اليوم مدعوما بمخاوف المتعاملين قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي يصعب توقعها وقلق من أن ترجئ سلالة دلتا لفيروس كورونا التعافي من الجائحة.





وكسب الدولار 2.5% أمام سلة من العملات من بداية يونيو وكانت معظم المكاسب في أعقاب تحول مفاجئ للنظرة المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة. ويعتقد المتعاملون أن العملة قد تسجل تحركا حادا في أي من الاتجاهين إذا أتت بيانات العمل بأي دلائل تشير إلى ضغوط على صانعي السياسات.





وسجل اليورو 1.1900 دولار في حين بلغت العملة اليابانية 110.49 ين مقابل الدولار وجميعها قرب أقل مستوياتها أمام العملة الأمريكية في الفترة الأخيرة.



