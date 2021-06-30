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ساندي وديمنتا في عمل جديد يظهر معالم مصر وحضارتها

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعاقدت شركة ديمنتا، والتي مقرها دولة الإمارات العربية الشقيفة، مع الفنانة المصرية ساندي على إعلان لإحدى الماركات العالمية، والتي من المقرر طرحه قريبًا، ووضح شادي عصام، مؤسس الشركة، على أنه يعد جيدًا لهذا التعاون خاصة أنه يظهر معالم مصر وحضارتها وأنه متحمس لإصظار هذا العمل.
كما أعربت ساندي عن سعادتها بهذا العمل وأكدت أنه عمل مختلف ومفاجأة لجمهورها، وأيضًا أنها ستكون سعيدة كونها سفيرة لماركة عالمية تناسب الشباب

وطرحت ساندي مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “إزيك النهاردة” والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي ومهندس الصوت هاني يعقوب.

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