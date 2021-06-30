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هجوم سيبراني يستهدف أنظمة الاتصال الخاصة بالخط المباشر مع بوتين

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:04 م
هجوم سيبراني
هجوم سيبراني
وكالات
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تعرضت اليوم الأربعاء، أنظمة الاتصال الخاصة بالخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لهجوم سيبراني مكثف.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مذيعة الخط المباشر أثناء الحوار مع الرئيس بوتين قولها: "تسلمنا معلومات مفادها أن أنظمتنا الرقمية تتعرض في هذه الأثناء لمحاولات تنفيذ هجومات (سيبرانية) مكثفة من نوع DDoS (هجمات الحرمان من الخدمات)"، فيما رد بوتين على ذلك بالقول: "حقا؟ ليست مزحة؟".

 

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد لوكالة "نوفوستي" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن مصدر الهجمات السيبرانية هذه لم يحدد بعد.

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