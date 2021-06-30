هجوم سيبراني يستهدف أنظمة الاتصال الخاصة بالخط المباشر مع بوتين

تعرضت اليوم الأربعاء، أنظمة الاتصال الخاصة بالخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لهجوم سيبراني مكثف.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مذيعة الخط المباشر أثناء الحوار مع الرئيس بوتين قولها: "تسلمنا معلومات مفادها أن أنظمتنا الرقمية تتعرض في هذه الأثناء لمحاولات تنفيذ هجومات (سيبرانية) مكثفة من نوع DDoS (هجمات الحرمان من الخدمات)"، فيما رد بوتين على ذلك بالقول: "حقا؟ ليست مزحة؟".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد لوكالة "نوفوستي" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن مصدر الهجمات السيبرانية هذه لم يحدد بعد.