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وكيل القوى العاملة بالنواب: ثورة 30 يونيو استعادة للهوية المصرية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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هنأ النائب أحمد مهني، وكيل القوى العاملة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصرى بحلول ذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2021، والتي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها.


وأكد "مهني" خلال البيان الصادر له، أن ثورة 30 يونيو حمت المنطقة من التفتيت، وحافظت على المنطقة العربية بل والشرق الأوسط من مخطط التقسيم، ومن حزمة من المؤامرات التى كانت تُحاك للمنطقة بالكامل، كما انه تاريخ استعادة الهوية المصرية وتاريخ للخلاص من كابوس تاريخي كاد يعصف بالدولة المصرية.

وأشار وكيل القوى العاملة، إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل رمزا لصمود وإرادة المصريين، لافتا إلى أنها تجسيد حقيقي للثورة الشعبية شارك فيها جميع أفراد الشعب في محاولة لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية؛ وأن ما حدث بعد ثورة 30 يونيو كان التحدي الأكبر بعد حالة الفوضى التي تعرضت لها مصر من تهديدات إرهابية وتخريب وانعدام الأمن والاستقرار.

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