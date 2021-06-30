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ارتفاع الدين العام بالأردن 2.3% في 4 أشهر

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
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ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2.3 بالمئة إلى 27.1 مليار دينار (38.2 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الأربعاء أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل نيسان بلغ 13.29 مليار دينار والدين الخارجي نحو 13.81 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.

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