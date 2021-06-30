Advertisements

حجز "قهوجى" لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص فى البساتين

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
قررت نيابة البساتين الجزئية، حجز عامل بمقهى لحيازته على سلاحين نارى بدون ترخيص، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته سلاحين نارى "بدون ترخيص" - عدد من الطلقات من ذات العيار.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ 14 دقيقة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

منذ أقل من ساعتين

حسن راتب عن علاء حسانين: اتعرفت عليه في حلقة وعظ

منذ 41 دقيقة

شاهد.. شاب يتحرش بطفلة داخل مكتبة ويحاول تقبيلها بالجيزة

منذ ساعة و 19 دقيقة

خاص - 3 عروض أوروبية للشناوي

منذ أقل من ساعة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 4 ساعات

تخطيط الأهلي يوقف عملية رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة