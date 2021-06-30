حجز "قهوجى" لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص فى البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حجز عامل بمقهى لحيازته على سلاحين نارى بدون ترخيص، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته سلاحين نارى "بدون ترخيص" - عدد من الطلقات من ذات العيار.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.