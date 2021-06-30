تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في يونيو





أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء تباطؤ التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في يونيو، مدفوعا بالتباطؤ في نمو أسعار الطاقة.





وبلغ معدل التضخم لشهر يونيو 1.9%، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات، مقابل 2% في الشهر السابق.





وكان معدل التضخم قد تجاوز في مايو المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي عند ما دون 2%.









وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والطاقة والكحول والتبغ، إلى 0.9% مقابل 1% في الشهر السابق.





وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 12.5%، إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة الـ 13.1% التي تم تسجيلها في الشهر السابق. وارتفعت تكلفة الخدمات بوتيرة أبطأ، بلغت 0.7% .





وارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 0.6% ، وأسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 1.2% .





وقال أندرو كينينجهام الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" للتحليلات والاستشارات الاقتصادية إنه من المرجح أن يظل التضخم في أسعار الطاقة عند مستواه الحالي حتى نهاية العام، لينخفض بعد ذلك مرة أخرى.







