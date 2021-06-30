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عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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رحب واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم السابقين بنادي الزمالك العودة إلى القلعة البيضاء وذلك بعد التواصل مع بعض الوسطاء المقربين من البيت الأبيض.

وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن حمدي النقاز الظهر الايمن التونسي أبدى ترحيبه بالعودة إلى نادي الزمالك خاصةً بعد أن رحل المجلس السابق والذي دخل معه في أكثر من خلاف.

في الوقت الذي يوجد فيه إتجاه قوي لدى جهاز الكرة بنادي الزمالك على عرض الملف للفرنسي باتريس كارتيرون من أجل حسم موقفه خلال الفترة القادمة.

يّذكر ان كارتيرون سبق وأن ابدى تحفظه على مستوى حمزة المثلثوي بالإضافة إلى أنه أبدى إنزعاجه من الإصابات العضلية التي يعاني منها حازم إمام ما دفعه لطلب الحصول على ظهير أيمن جديد.

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