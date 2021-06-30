بختام أخر جلسات يونيو .. البورصة المصرية تربح 6.6 مليار جنيه

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة ء بعد جلستين من التراجع نجح بعدها الرئيسي فى الارتداد من مستوى الـ 10094 نقطة عابرا حاجز الـ 10200 بإرتفاع 1.32% بدعم من ارتفاع التجارى الدولى و بعض القياديات ، فيما عادت بغض الثقة للأفراد بضخ سيولة بالاسهم الصغيرة و المتوسطة التى أنهت جنى أرباحها بارنداد الاسهم القوية بالمؤشر السبعينى و بعض الاسهم المضاربية التى عادت للنشاط .





وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.



