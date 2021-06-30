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بختام أخر جلسات يونيو .. البورصة المصرية تربح 6.6 مليار جنيه
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:00 م
نيفين سمير
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إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة ء بعد جلستين من التراجع نجح بعدها الرئيسي فى الارتداد من مستوى الـ 10094 نقطة عابرا حاجز الـ 10200 بإرتفاع 1.32% بدعم من ارتفاع التجارى الدولى و بعض القياديات ، فيما عادت بغض الثقة للأفراد بضخ سيولة بالاسهم الصغيرة و المتوسطة التى أنهت جنى أرباحها بارنداد الاسهم القوية بالمؤشر السبعينى و بعض الاسهم المضاربية التى عادت للنشاط .
وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 43 مليون ورقة منفذة على 43 ألف عملية ، وتم التداول على 199 سهم، ارتفع منهم نحو 131 سهم، وانخفض نحو 36 سهم، ولم تتغير مستويات 29 سهم.
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