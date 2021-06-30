مستشار عسكري: ثورة 30 يونيو ساهمت في توازن استراتيجي بالمنطقة (فيديو)

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ثورة 30 يونيو كانت إضافة كبيرة في تغيير المفاهيم وإحلال التوازن الاستراتيجي في المنطقة.



وأضاف "العمدة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية كان لديها رؤية لتثبيت أركانها والقضاء على جميع التحديات للوصول للنهضة التي تنتهجها مصر الجديدة، وهذه الرؤية قامت على أسس أقسم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهما منصبه بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام القانون والدستور ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الجيش المصري لديه القوة الغاشمة التي تستطيع تحقيق مصالح الشعب المصري وحماية أمنه القومي، لافتًا إلى أن التدريبات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة تؤكد جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام في جميع الاتجاهات.

