كورونا والحر الشديد.. المواطن الكندي بين الحياة والموت

شهدت مدينة فانكوفر الكندية، موجة حر حطمت الرقم القياسي، أسفرت عن مقتل 69 شخصا على الأقل.

واجتاحت موجة الحر الشديدة، غرب كندا وشمال غرب المحيط الهادئ الأمريكي، حسبما ذكرت الشرطة.

أعلى درجة حرارة سجلت

وقالت "سي بي سي"، إن أعلى درجات الحرارة سجلت يومي الأحد والاثنين الماضيين، وعلى سبيل المثال تم رصد أعلى درجة حرارة في التاريخ في مدينة ليتون على بعد 150 كلم عن فانكور يوم 28 يونيو، حيث بلغت 47.9 درجة فوق الصفر.

الشرطة الكندية

وكتبت الشرطة الكندية، تغريدة على موقع "تويتر"، ذكرت فيها: "على الرغم من أن التحقيقات مستمرة، نعتقد أن الحر ساهم فى غالبية هذه الوفيات".

وفيات كورونا

ومن جهة أخرى، أفاد تقرير للسلطات الصحية الكندية، بأن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الوفاة بكورونا في البلاد بتسجيلها 10229 وفاة فيما جاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية بتسجيلها 6693 وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية الكندية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21309، فيما إجمالي عدد الإصابات 826672.

وأصيب المواطنون الكنديون، بحالة من الرعب والهلع، نظرًا لما يواجهنه من وباء كورونا المميت، وموجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد.