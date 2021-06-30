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قفزة في المؤشرات العالمية وزيادة الجامعات .. كيف تطور التعليم في مصر بعد ثورة 30 يونيو؟

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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يحتفل المصريون اليوم بذكري ثورة ٣٠ يونيو وهي الذكري الثامنة للثورة، وشهد التعلين تطوير هائل وقد خلصت ثورة 30 يونيو مصر من مصيرٍ مجهول، وقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد بكل جسارة، وحقق لها الأمن والاستقرار، وحافظ على مؤسسات الدولة، ونجح في تخطي حواجز ومعوقات التنمية، وعادت مصر لممارسة دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والعالم، وتعافى الاقتصاد المصري من آثار 25 يناير، ونفذت مصر آلاف المشروعات القومية في كافة ربوع الوطن في وقتٍ قياسي بما يؤكد قدرة المصريين على تحقيق المعجزات، فأصبحت مصر جمهورية جديدة بنظام عصري في كافة مناحي الحياة.

-شهدت مصر قفزة هائلة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فتم استحداث مجالات جديدة كالجامعات الأهلية الدولية الأربعة (الملك سلمان الدولية– الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، والجامعات تكنولوجية الجديدة (القاهرة الجديدة – بني سويف – الدلتا بقويسنا)، وأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


-وفتحت الجامعات أبوابها لإضافة تخصصات علمية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة.
- زاد عدد الجامعات الحكومية ليصبح 27 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة، وزاد عدد كلياتها إلى 490كلية.


-وزاد عدد الجامعات الخاصة إلى 36 جامعة بدلا من 18، بإجمالي عدد كليات بلغ 264 كلية مقارنة بعام 2014.

- وتحتل مصر حاليا المركز 30 في ترتيب النشر الدولي بإجمالي 32000 بحث مقارنة ب 15000 بحث عام 2014، وباتت الجامعات المصرية موجودة بكافة التصنيفات الدولية.

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