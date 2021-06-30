موعد مواجهة إنجلترا القادمة ضد أوكرانيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة





ضمن المنتخب الإنجليزي عبوره إلى الدور ربع النهائي بفضل فوزه على المنتخب الألماني بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما يوم أمس الثلاثاء لحساب مباريات اليوم الأخير من الدور ثمن النهائي.





في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب الاوكراني من حسم عبوره على حساب المنتخب السويدي بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة وذلك بعد التمديد إلى شوطين إضافيين عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





ومن المُنتظر أن يتواجه المنتخبان يوم السبت القادم على ملعب إستاد الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما في المواجهة التي تنطلق بينهما في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.





فيما تنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 الناقل الحصري والوحيد لبطولة يورو 2020 ويعلق عليها المعلق الكبير خليل البلوشي.