إصابة 4 أشخاص في حادث انهيار عقار بالدخيلة في الإسكندرية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية.





تلقت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة سيد موسى رئيس الحي، إخطارا بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبلية ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض .





وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبه قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وقد تبين أن العقار مكون من 4 طوابق ودور أرضي، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض العقار، فيما أصيب 4 أخرين بجروح وكسور، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.







