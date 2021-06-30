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الجزائرية كاميليا ورد تولع الأجواء في لو تخرب الدنيّ!

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرحت النجمة الجزائرية كاميليا ورد أحدث اعمالها وهو فيديو كليب لأحدث أغانيها لو تخرب الدني عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات احمد عصام والحان ‎ باسم يحيى وتوزيع كارلوس بو مجاهد، وإخراج عادل سرحان، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتقول كلماتها والله مابطلع عنك لو هالدني عطيوني من جوا الروح بحبك بعدن ماشافو جنوني ومابتحرك من حدك تتخلاص هالدني.

يذكر أن العمل الجديد لاقى تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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