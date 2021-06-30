Advertisements

النني يواصل الاستعداد للموسم الجديد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يواصل الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي استعداداته للموسم الجديد مع فريق نادي الجانرز.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام مقطع فيديو أثناء القيام بالتدريبات الخاصة بالجري على إحدى المشايات الكهربائية الموجودة في صالة الألعاب الرياضية.

حيث يستعد فريق نادي الأرسنال إلى إنطلاقة الموسم الجديد والتي يسعى فيها أريتيتا ورفاقه إلى تحقيق مركز متقدم ولما لا المنافسة على اللقب حتى النهاية.

يُذكر أن النني مرتبط بعقد مع الأرسنال ينتهي بنهاية عام 2022 وأكد بقاءه مع المدفعجية الموسم القادم وعدم رحيله على سبيل الإعارة بعد أن تمسك الجهاز الفني بخدماته

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النني الدوري الانجليزي الممتاز الارسنال

أخبار تهمك

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 16 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ 35 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - 3 عروض أوروبية للشناوي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

منذ ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ أقل من ساعتين

حسن راتب عن علاء حسانين: اتعرفت عليه في حلقة وعظ

منذ ساعة

شاهد.. شاب يتحرش بطفلة داخل مكتبة ويحاول تقبيلها بالجيزة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الهلال السعودي يواصل تدريباته اليوم في معسكره الخارجي بالنمسا (صور)

برشلونة يجدد تعاقده مع "سواريز" قبل الرحيل لـ"أرسنال"

ويسترلو البلجيكي يطلب رسميا ضم مهاجم حرس الحدود

أرتيتا يقلب الطاولة على برشلونة.. أرسنال يقترب من خطف نجم البارسا

صفقة دفاعية جديدة تلوح في أفق أرتيتا بعد بابلو ماري

ريال مدريد يخطط للإطاحة بنجم الفريق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة