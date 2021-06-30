النني يواصل الاستعداد للموسم الجديد





يواصل الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي استعداداته للموسم الجديد مع فريق نادي الجانرز.





ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام مقطع فيديو أثناء القيام بالتدريبات الخاصة بالجري على إحدى المشايات الكهربائية الموجودة في صالة الألعاب الرياضية.





حيث يستعد فريق نادي الأرسنال إلى إنطلاقة الموسم الجديد والتي يسعى فيها أريتيتا ورفاقه إلى تحقيق مركز متقدم ولما لا المنافسة على اللقب حتى النهاية.





يُذكر أن النني مرتبط بعقد مع الأرسنال ينتهي بنهاية عام 2022 وأكد بقاءه مع المدفعجية الموسم القادم وعدم رحيله على سبيل الإعارة بعد أن تمسك الجهاز الفني بخدماته