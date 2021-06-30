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بعد ثورة 30 يونيو.. مبادرات صحية في عهد السيسي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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حظى ملف الصحة، باهتمام بالغ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق المبادرات الصحية، لسرعة إنقاذ المواطنين ورعايتهم، بتسهيل التشخيص وصرف العلاج بالمجان.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المبادرات الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حلم التطعيم بلقاح كورونا:
لعل حملة التطعيم بلقاح كورونا، أهم المبادرات الصحية التي أطلقت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الحماية المجتمعية للمواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة، عن انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا المستجد، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى عن طريق تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين.

مبادرة 100 مليون صحة:
وضمن المبادرات، تصدرت مبادرة 100 مليون صحة التي قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيرس سى والسكر والضغط والسمنة في 27 محافظة بالجمهورية وقامت بصرف العلاج بالمجان لهم.

إنهاء قوائم الانتظار:
بينما جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، والتي وصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن 700 ألف مريض.

صحة المرأة:
ولم يغفل الرئيس عن إطلاق مبادرة صحة المرأة التي تستهدف بالأساس الكشف المبكر عن أورام الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ 28 مليون سيدة على 3 مراحل، حيث استطاعت الكشف المبكر عن 3.8 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى تمام الشفاء للحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان.

مبادرة صحية للأطفال:
بينما شملت مبادرة الأطفال حديثى الميلاد، الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذي يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويًا، على أن يتم تخصيص مستشفى بكل محافظة لتوفير العلاج للحالات التي نحتاج إلى زرع قوقعة أو تركيب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدى الحياة.

الكشف المبكر عن الأنيميا:
وفحصت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقدم نحو 22.5 مليون طالب بالمدارس ومتابعة العلاج من خلال 255 عيادة تأمين صحى وربطها بـ 478 معملا، وتمت من خلال 4420 فرقة و13260 متدربًا، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه.

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