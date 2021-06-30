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إنقاذ طفلة والبحث عن آخرين أسفل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تواصل قوات الدفاع المدني بالإسكندرية، أعمالها للبحث عن ضحايا بأسفل العقار المنهار بمنطقة الدخيلة الجبلية غربي الإسكندرية.

وتمكنت القوات منذ قليل من إنقاذ طفلة على قيد الحيا من أسفل الأنقاض، فيما تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللأزمة.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة سيد موسى رئيس الحي، إخطارا بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبلية ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبه قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وقد تبين أن العقار مكون من 4 طوابق ودور أرضي، وتمكنت قوات ادفاع المدني من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض العقار، فيما أصيب 4 أخرين بجروح وكسور، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.



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