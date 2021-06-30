فيديو أشعل السوشيال ميديا| 30 ثانية ترصد لحظة تقبيل فتاة.. ومصادر تكشف آخر التطورات

مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ 32 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خلال الساعات الماضية، آثار غضب متداوليه، لما تضمنه من تقبيل رجل، لفتاة، مطالبين أجهزة الأمن بسرعة القبض عليه.



وحدة المتابعة رصدت مقطع الفيديو المشار إليه، ليوجه اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية برئاسة الرائد محمد المسلمي لفحص المقطع وتحديد هوية المشكو في حقه.



وتناقل البعض بعض المعلومات تشير إلى هوية المتهم وأنه صاحب شركة مقيم قرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، الأمر الذي لم تتوصل الأجهزة الأمنية لحقيقته حتى كتابة هذه السطور مؤكدين.. "الواقعة قيد الفحص".



مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة نفى تحرير محضر بالواقعة أو تلقي شرطة النجدة أي بلاغات بهذا الشأن موضحا أن الأجهزة الأمنية رصدت المقطع وجار فحصه وتتبع هوية ذلك الشخص، لتحديد مكانه وسرعة ضبطه للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.