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توقعات بتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة 6% هذا العام

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
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قال رئيس البنك المركزي السنغافوري اليوم الأربعاء إن اقتصاد سنغافورة قد يفوق التوقعات وينمو هذا العام بنسبة تزيد على 6%.

وذكر رافي مينون، مدير الهيئة النقدية في سنغافورة ( البنك المركزى ) ، أن النمو "يمكن أن يتجاوز الحد الأعلى من نطاق التوقعات، وهو 4% إلى 6%، في حالة عدم حدوث انتكاسة في الاقتصاد العالمي".

وبعد انكماش قياسي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في عام 2020 ، أعاد الانتعاش القوي المدفوع بالصادرات في وقت مبكر من هذا العام الدولة-المدينة الغنية إلى المسار الصحيح، وفقا لمينون.

وقال مينون إن "اقتصاد سنغافورة استعاد في الربع الأول من عام 2021 إجمالي خسائر الإنتاج التي تكبدها خلال الوباء".

ويعتقد مينون أن النمو المرتفع المتوقع في الصين والولايات المتحدة يجب أن يساعد الاقتصادات الأصغر مثل سنغافورة، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار الأجنبي.

وأضاف "أن قوة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة يجب أن تعطى بدورها دفعة قوية يكون لها تأثيرات إيحابية على الاقتصادات الآسيوية ، لا سيما تلك التي تشارك بنشاط أكبر في سلاسل التوريد العالمية".

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