إنجازات "السيسي" في ملف الصحة .. 9 مبادرات صحية خلال 7 سنوات

شهد القطاع الصحي في مصر طفرة حقيقة خلال السنوات ال 7 الماضية رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا، من خلال إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن، لتساهم بشكل كبير فى تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية.



كما تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، مما أدى إلى اتجاه الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 2020.



كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة بـ6% لتصل إلى نحو7 مليارات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه في 2019 2020، بالإضافة إلى16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه التأمين الصحى الشامل.



وتوضح "الفجر"، اهتمام الرئيس بالمبادرات الصحية كالآتي:





1_ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية:



على مدار السنوات الماضية، عانى الشعب المصرى من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سى"، إذ حلت مصر فى مقدمة الدول المسجلة لأعلى معدلات الإصابة بالمرض، ومن هنا أطلق الرئيس السيسى المبادرة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، بهدف الكشف المبكر عن فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" والأمراض غير السارية؛ كالسكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، لأكثر من 70 مليون مواطن مصرى، وذلك لتجنب حدوث آية مضاعفات مستقبلية.



وتتم عملية الفحص داخل مراكز العلاج والوحدات الصحية المنتشرة فى جميع المحافظات.، فى حال إثبات الإصابة بفيروس "سى"، يتم تحويل المريض إلى مركز علاجى لإجراء فحوصات وتحاليل إضافية، ثم صرف العلاج له مجانا؛ سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى، وكذلك فى حالات الإصابة بالضغط أوالسكر.



2_ مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين:



قامت المبادرة بفحص 800 ألف من السيدات الحوامل المصريات أو غير المصريات المقيمات بمصر بجميع المحافظات، منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة بداية من 1 مارس 2020، بهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين فى مصر، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.



وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، بجانب تقديم خدمات المتابعة والعلاج، من خلال مراكز ووحدات العلاج المنتشرة فى جميع المحافظات، وتخفيف أعباء الأمراض والوفيات التى يمكن تجنبها بين الأمهات والأطفال بسبب تلك الأمراض.



كما تسعى المبادرة إلى الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وتفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى يتم تقديمها ضمن بروتوكول رعاية الأم من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.



وهناك العديد من الخدمات المقدمة من خلال المبادرة منها:



- التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدى ب.

- تحليل فيروس نقص المناعة البشرى.

- تحليل الكشف عن الإصابة ببكتريا الزهرى.

- تحليل السكر.

- قياس ضغط الدم.

- قياس الطول والوزن.



3_ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة:



أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة فى يوليو 2019، وذلك إيمانا بأن المرأة هى نصف المجتمع، وتقديرا لدورها الحيوى والفعال الذى لا يمكن الاستغناء عنه فى رعاية الطفل والأسرة.



وتم فحص 15 مليون امرأة، منذ بداية انطلاق المبادرة، كما انخفض متوسط حجم الأورام من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد معدلات الشفاء بنسبة 90%، بالإضافة إلى انخفاض معدل ارتداد الأروام، واكتشاف، ومتابعة علاج 2.848 حالة سرطان الثدى.



تم ربط البرنامج فى جميع المنشآت التى تقدم خدمات فحص أورام السيدات، سواء بوزارة الصحة أو الجامعات أو جهات المجتمع المدنى، فى شبكة معلومات واحدة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية.



تضع المبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدى أحد أهدافها الرئيسية، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض الغير سارية والاهتمام بالصحة الإنجابية لكافة السيدات بالمجان.



تستهدف المبادرة السيدات بداية من سن 18 عاما، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.



ووجهت الوزيرة بتوفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة فى المراكز والوحدات الصحية، التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.



وتم العمل على إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة دعم صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة.



كما عملت المبادرة على توفير أحدث وسائل الأشعة التشخيصية والباثولوجى، بالإضافة إلى أحدث برتوكولات علاج أورام الثدى المستخدمة عالميا، وإدراج خدمات المبادرة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحى القديم ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.



4_ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس:



حيث جاء ذلك فى إطار حرص الدولة فى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، فى الكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وفحصت المبادرة بفحص 25 مليون طالب بمختلف مدارس الجمهورية، لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها فبراير 2019.



ويتم تحويل الحالات المصابة بأى من الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، مع تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.



كما يشارك فى المبادرة 1800 فريق طبى، يتكون كل فريق من 3 أفراد "ممرضة، فنى معمل، وإدارى"، تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، ومكافحة العدوى.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، وتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، كما تم أيضا تخصيص الخط الساخن "106 للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.



5_ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى:



انطلقت يوم 21 من شهر يونيو الماضى، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة"، بارتفاع فى نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



تستهدف المبادرة فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عاما، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، التى قامت المبادرة بفحص 25 مليون مواطن فوق سن 40 عاما، وتقديم العلاج لـ أكثر من 2 مليون و100 ألف مواطن بالمجان.



وشملت الخدمات المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة "سكر، ضغط الدم، قلب"، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضا للمترددين على المبادرة.



6_ مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس سى:



فى ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم لأشقائها فى قارة إفريقيا، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس سى، حيث تعاونت وزارة الصحة المصرية، مع عدد من الدول الأفريقية منها: السودان، وجنوب السودان، وكينيا، لبدء مشوار علاج الأفارقة.



فى البداية تم التواصل مع 14 دولة من دول حوض النيل، لتعريفهم برؤية المبادرة والاستعدادات الواجب توافره لبدء التطبيق الفعلى.



فقد تم تجهيز وحدة الفيروسات الكبدية المصرية، لتضم كافة المستلزمات والأجهزة الطبية وجرعات العلاج اللازمة لعلاج فيروس "سى"، فى جوبا عاصمة جنوب السودان.



وفى السودان تم إرسال فريق طبى لتدريب الجانب السودانى على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وصرف العلاج للحالات المصابة.



وفى دولة تشاد، بدأت الجولة الثانية من تطبيق المبادرة فى أكتوبر 2019، إرسال فريق طبى رفيع المستوى، بشحنة من جرعات علاج فيرس "سى" والتى تكفى لعلاج 3000 مريض، بالإضافة إلى محاليل الفحص التأكيدى للفيروس "PCR".



وفى أريتريا، أجرى الفريق الطبى المصرى فحص لـ 9000 مواطن، وتم تشخيص 133 مريض إيجابى للأجسام المضادة لفيروس "سى"، منهم 77 مريض إيجابى بالفحص التأكيدى (PCR) بنسبة (0.855٪) من إجمالى المواطنين الذين خضعوا للفحص.



وشهدت تلك المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين الأفارقة فى عيادات الفحص المصرية، وبعد النجاح الذى حققته مبادرات "100 مليون صحة" داخل مصر، تم نقل آلية التشغيل الخاصة بها إلى الدول الإفريقية؛ حيث أكدت القيادة السياسية فى مصر سعيها لتعميم المبادرة فى الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فى إطار أجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063.



7_ مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع:



تم إطلاق المبادرة فى سبتمبر 2019، للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى جميع الأطفال منذ اليوم الأول للولادة وحتى اليوم الـ28"، فى 1364 وحدة ومكتب صحى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لتسهيل عملية العلاج حال الإصابة وتجنب الطفل آية إعاقة سمعية فى المستقبل، وتستغرق عملية الفحص دقائق معدودة؛ ليتبين وجود إعاقة سمعية من عدمه.



8_ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة:



تم إطلاق المبادرة فى يوليو عام 2018، وتهدف المبادرة فى تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية المختلفة، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى، بالتساوى فى جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ حكومى وأهلى وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.



بلغ عدد الحالات التى تم إجراء عمليات لها حتى اليوم حوالى مليون عملية، كما ساهمت المبادرة منذ إطلاقها فى تحقيق فوائد عديدة من بينها، متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة للقرارات "نفقة الدولة، والتأمين الصحى"، وإصدار القرارات بناء على السعة الاستيعابية لكل تخصص داخل كل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة.



9_ مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100 مليون صحة:



انطلقت فى يناير الماضى، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلى سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلى، بناء على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائى بوزارة الصحة.