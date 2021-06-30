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غدًا الخميس.. كوالالمبور تستضيف قرعة الدور النهائي لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:29 م
محمد أيمن
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن العاصمة الماليزية كوالالمبور سوف تشهد يوم غدًا الخميس سحب قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.
وسيشارك ممثلو الاتحادات الوطنية بالإضافة إلى الأعضاء ومدربو المنتخبات الوطنية في حفل سحب القرعة والذي سيكون عبر تقنية الاتصال المرئي وفق ما أوضحه الأتحاد الآسيوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الغجتماعي تويتر.
ومن المُنتظر أن يتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات ويتأهل إلى النهائيات أول وثاني كل مجموعة.
في الوقت الذي يتقابل فيه الفريقان الحاصلان على المركز الثالث في المحلق الآسيوي من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.
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