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لجنة إزالة التمكين في السودان تعلن القبض على 79 من أعضاء النظام السابق

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، القبض على 79 من أعضاء النظام السابق كانوا يخططون لإحداث فوضى، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في مؤتمر صحفي، إنه يجب توحيد الكتلة الانتقالية لتعزيز الانتقال.

 

وفي وقت سابق، دعا حمدوك، خلال مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، عبد الواحد نور للانضمام إلى قافلة السلام في السودان

 

وقال حمدوك: "التعدد في السودان يثري البلاد ويوسع المجال لتعزيز الوحدة، مضيفًا: "حان الوقت لبحث القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية السودانية عبر الحوار".

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