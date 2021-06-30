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في 8 سنوات.. حلم تطوير العشوائيات يتحول لواقع في عهد السيسي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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سعت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ حلم تطوير العشوائيات وتحويلها إلى جنة على الأرض، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

يرصد "الفجر"، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير العشوائيات منذ ثورة 30 يونيو.

تطوير العشوائيات:
وضعت الدولة المصرية، خطة محكمة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ  195275 وحدة فى 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة 23.9 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15.7 مليار جنيه.

تطوير مناطق سكنية:
وضمن الخطط التي تنفذها الدولة، تطوير 312 منطقة سكنية بنحو 190 ألف وحدة سكنية، وجاري العمل في 45 منطقة من المقرر أن تنتهي 2021، كما جاري العمل على ملفات أخرى ومنها تطوير المناطق الغير الآمنة.

تطوير الأسواق:
رصدت الدولة 1100 سوق عشوائي وغير مخطط، حيث سعت لتطويرهم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير العواصم:
وبدأ العمل في المبادرة الرئاسية الخاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والتي تشمل بناء 500 ألف وحدة بتكلفة 250 مليار جنيه، حيث أنه تم بدء العمل في 32 مشروع على مستوى 14 محافظة، كما تم العمل بمخطط تطوير الأسواق العشوائية والبالغ عددها 1105 أسواق عشوائية بإجمالي 306 آلاف وحدة نشاط وتم إدراجها في خطة 2030 بتكلفة 44 مليار جنيه. 

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