بسنت نور الدين تحتفل باليوم العالمي للاجئين



ويسلط برنامج مش مجرد لاجئ،الضوء على قصص اللاجئين الإنسانية ومهاراتهم المختلفة ليبرز دورهم الفعال في المجتمع المصري، وقد قام حسني بزيارة مصنع للأقمشة الطبية يحتضن مصريين ولاجئين ومهاجرين من مختلف الجنسيات وقامت بزيارة ورشة لصناعة الخرز تعمل بها سيدات من السودان وجنوب السودان وشاركتهم صناعة بعض قطع الحلي والغناء ومعرفة عادات بلادهم

ويضم البرنامج خمس فعاليات مختلفة تتناول مهارات اللاجئين وتبرز قصصهم الإنسانية وسط أجواء مختلفة من الرسم ولعب كرة القدم والعمل بتفاني من أجل توفير حياة كريمة لأسرهم، ويتم نشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدايةً من يوم 20 يونيو وحتى يوم 30 يونيو.

شاركت البلوجر بسنت نور الدين في برنامج " مش مجرد لاجئ" الذي تنتجه مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين من ضمن فعاليات يوم اللاجئ العالمي، الذي يأتي في العشرين من يونيو كل عام.