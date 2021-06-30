الجزائرية سهيلة بن لشهب تثير الجدل والقلق بعد تعرضها لوعكة صحية





تعرضت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، إلى وعكة صحية، أثارت من خلالها حالة من القلق والجدل بين صفوف جمهورها خلال الساعات الماضية.



وتداول جمهورها فيديو لها وهي تطمئن جمهورها من المستشفى، وتعدهم بعودتها في القريب العاجل.



كما كشفت عن أنها ستخضع للعلاج الفيزيائي لمدة أيام قليلة وبعدها ستمارس حياتها بشكل طبيعي.



وكانت الفنانة الجزائرية قد كشفت من قبل في حديثها مع "الفجر الفني" عن سعادتها بالتعاقد مع لايف ستايلز، والذي يعد التعاون الأول بينهما.



وأما عن تفاصيل العمل الجديد، فرفضت الإفصاح عن ذلك قائلة: الأغنية باللهجة الخليجية، وأكثر من ذلك لا أستطيع أن أبوح بتفاصيل ومعلومات أخرى، لأن هذا ليس من حقي، واحتراما لحقوق الشركة سوف أحتفظ بكل المعلومات حتى يتم الإعلان عنها من قبل الشركة لاحقاً.



يذكر أن الفنانة الجزائرية، كانت قد طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة دنيا ياظالمة مع الفنان كريم الغانغ، وتصدّرت الترند عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.