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الزمالك يستقر على التصعيد ضد فرجاني ساسي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التصعيد ضد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق والذي قرر عدم العودة إلى القاهرة بعد نهاية مشاركته مع المنتخب التونسي.

وفي تصريحات صحفية إنتقد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تصرفات فرجاني ساسي حيث أكد أنه تم التواصل معه في أكثر من مناسبة.

وأضاف:" سددنا مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة ونتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد بدون اي مشاكل مع اللاعب خاصةً أن الأخلاقيات الرياضية يجب أن تسبق التعامل الاحترافي".

وهدد المندوه بالتصعيد ضد اللاعب قائلًأ :" لقد أثبتنا أن تعاقد ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري خاصةً أن اللاعب لم يعد ويستكمل الموسم معنا وبالتالي يحق لنا اتخاذ كافة الاجراءات من أجل الحفاظ على حقوق الفريق:"

وأنهى المندوه تصريحاته أنه إذا عاد اللاعب وجلس للتفاوض مع الزمالك سنشرح له النظام الحالي في الفريق وفي حالة موافقته سيكمل معنا وإذا كان له رأي آخر سنستمع له".

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