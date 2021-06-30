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موسيماني يثني على كهربا والشحات قبل مواجهة بيراميدز

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أثنى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتزام الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبا الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

وأشاد المدرب الجنوب إفريقي بالتزام الثنائي وخوضهم التدريبات بشكل قوي رغم ابتعادهم عن المشاركة في المباريات بشكل أساسي مع الأهلي.

ووعد موسيماني الشحات وكهربا بالمشاركة بشكل أساسي في المباريات المقبلة خاصة وأن الفريق أمامه تحديات هامة بخوض مباريات محليًا وإفريقيًا.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز غداً الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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