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لوف يودع المنتخب الألماني بمؤتمر صحفي بعد توديع أمم أوروبا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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عاد منتخب ألمانيا للديار اليوم الأربعاء، عقب الخروج من دور 16 لبطولة أوروبا لكرة القدم وسط انتقادات شرسة للمدرب يواكيم لوف الذي سيغادر منصبه بعد خروج مبكر جديد.
ويعتقد كثيرون أن لوف، الذي يمتد عقده إلى 2022، لكن بعد عدة نتائج سيئة قرر في مارس (آذار) ترك منصبه عقب بطولة أوروبا، كان يجب أن يرحل في وقت سابق.
وأبلغ لوف مؤتمراً صحافياً اليوم الأربعاء، بعد العودة لمقر المنتخب في بافاريا: "من المبكر جداً تحليل ما حدث وما لم يحدث، بعض الأمور تمت بشكل جيد حقاً، وأمور أخرى لم تنجز".
وأضاف: "ما أعرفه أننا خلال أربعة أسابيع ونصف، استثمرنا كل شي لدينا وليس من المنطقي بالنسبة لي الخوض في تفاصيل الآن عن الأمور الخاطئة، أتحمل المسؤولية الكاملة عن هزيمة الأمس والخروج المبكر من البطولة".
وفاجأ الخروج المبكر من كأس العالم 2018 ومن النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية جماهير ألمانيا التي طالبت بالتغيير بدءاً بالرجل الذي قاد البلاد للتتويج بلقب كأس العالم 2014.
ولم تكتمل خطة لوف للإصلاح الشامل بعد أن عطله وباء كوفيد-19 والنتائج السيئة وتشمل الخسارة المذلة 0-6 من إسبانيا والهزيمة على أرضه من مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم.
ورغم العديد من التغييرات بالتشكيلة في آخر ثلاث سنوات اختار لوف خطة لم يعتد عليها لاعبون مع أنديتهم حين قرر اللعب بثلاثي في الدفاع.
ويتطلع خليفته ومساعده السابق هانز فليك لإعادة الكبرياء للكرة الألمانية في كأس العالم المقبلة في كأس العالم.

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