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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:59 م
وكالات
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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين أيمن بن عبد الرحمن وزيرًا أول، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، قرر الرئيس الجزائري عبد
المجيد تبون، إنهاء مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بو مزار.
وذكر التلفزيون الجزائري أن تبون قرر تكليف
سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري بالقيام مهام وزير البريد بالإنابة.
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