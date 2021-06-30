Advertisements

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:59 م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
وكالات
Advertisements

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين أيمن بن عبد الرحمن وزيرًا أول، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنهاء مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بو مزار.

 

وذكر التلفزيون الجزائري أن تبون قرر تكليف سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري بالقيام مهام وزير البريد بالإنابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير أول الرئيس الجزائري الجزائر أيمن عبدالرحمن

أخبار تهمك

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 5 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص - 3 عروض أوروبية للشناوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعلن تعاونه مع رابطة الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بوتفليقة يوجه رسالة جديدة إلى المتظاهرين في الجزائر

عاجل.. آلاف المتظاهرين يتجمعون وسط العاصمة الجزائر تنديداً بالولاية الخامسة لـ"بوتفليقة"

رغم الاحتجاجات بالجزائر.. بوتفليقة يحتفظ بمنصبه وزيراً للدفاع

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن العميد "عرعار" قائدا للدرك الوطني

رئيس أركان الجيش الجزائري يوجه رسالة تهنئة للرئيس المنتخب

الجزائر تعين قائدًا جديدًا للجيش خلفًا للراحل قايد صالح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:08 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

04:01 م

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة