شاهد.. أول صورة من كتب كتاب منة عرفة







أعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عن عقد قرانه على الفنانة منة عرفة، وذلك على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمود المهدي صورة لهم، وعلق عليها قائلًا: "الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666".



وفي سياق آخر، تشارك منة عرفة حالياً في مسلسل "شارع 9"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالخالق، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسين مصطفى محرم، بطولة رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، يسرا المسعودي، أحمد الدمرداش، صابرين، عبير منير.