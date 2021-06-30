مشروعات بـ4.4 تريليون جنيه.. كيف بنى السيسي مصر الحديثة بعد 30 يونيو؟

بإرادة صلبة، وعزيمة لا تنكسر، نجح المصريون في الخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، قبل 8 سنوات من الآن، ذلك الحكم الذي لم يشهد تحقيق أي إنجاز يذكر على أرض الواقع، فكل ما كان يهم الجماعة وقياداتها هو تحقيق مصالحهم الشخصية، واستغلال وصولهم إلى كرسي الحكم في سبيل تنفيذ مخططاتهم، التي لا تراعي وطنا ولا مواطنين، وإنما تستهدف بسط السيطرة الإخوانية على كل مفاصل الدولة.



ولقد ثار المصريون على حكم جماعة الإخوان، فملأوا الأرض هتافات منددة بهذا الحكم، ومطالبة برحيله هو ورموزه، ممن بدت نواياهم الخبيثة في استغلال الدين لتحقيق أغراضهم، وما إن نجح المصريون في تحقيق أهدافهم والثورة على النظام الإخواني وإسقاطه، حتى بدأوا في بناء مصر الحديثة.



ومثلما كان للرئيس عبد الفتاح السيسي من دور عظيم في نجاح الثورة الشعبية ضد حكم الإرهاب، كان له دور آخر في بناء الدولة المصرية الحديثة، التي أصبحت جنباتها كافة أشبه ما تكون بخلية النحل، يتشارك في بنائها كل المصريين، ويتعاونون فيما بينهم لوضعها في مصاف الدول، لتتبوأ مكانتها التي تليق بها بين الأمم، بعدما كتب شعبها فصلا جديدا من فصول تاريخها السياسي، نهضتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف بنى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريون، دولتهم الحديثة، بعد نجاح ثورة 30 يونيو :



- منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر في عام 2014، تم تنفيذ عدد من المشروعات إلى جانب عدد من المشروعات الجارية، التي وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو 4.4 تريليون جنيه.



- اهتمت مصر بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول إرساء دعائم البناء والتنمية والاستقرار.



- تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاعا، بجميع محافظات الجمهورية.



- تشمل الخطة الاستثمارية لعام 2020 - 2021، استثمارات عامة، تتعدى تكلفتها الكلية تريليوني جنيه.



- تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.



- تصدر قطاع البترول والثروة المعدنية باقي القطاعات خلال تلك الفترة، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، التي بلغت 1.2 تريليون جنيه.



- أهم مشروعات قطاع البترول التي تحققت، مشروع تنمية حقل ظهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، وتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثانية حقلي جيزة وفيوم)، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم مكعب يوميا، وخط غاز (نورس- أبو الماضي - الجميل)، بطول 128 كيلومترا، وإنشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا، وكذا تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب)، بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميا.



- ساهمت تلك المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوصيله لحوالي 5 ملايين وحدة سكنية.



- وفي قطاع الكهرباء، بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة 403 مليار جنيه.



- أهم مشروعات الكهرباء تمثلت في إضافة 650 ميجاوات من محطة توليد جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، وإنشاء 12 محطة في بنبان بقدرة 485 ميجاوات، وإنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات بمحافظة أسوان، وإنشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 250 ميجاوات.



- ساهمت تلك المشروعات في ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.



- بلغت تكلفة المشروعات المُنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 225 مليار جنيه.



- أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال الإسكان وتطوير العشوائيات تمثلت في: إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و182 ألف وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الخطرة وغير الآمنة وغير المخططة، علاوةً على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية خلال العامين الماضيين، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون متر مكعب يوميا، و3.8 مليون متر مكعب يوميا لمشروعات الصرف الصحي.



- ساهمت تلك المشروعات في تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.



- وفي قطاع النقل، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 117 مليار جنيه.



- أهم الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل: طريق وادي النطرون - العلمين، والصعيد البحر الأحمر (سوهاج - سفاجا)، وازدواج طريق المنصورة - طناح - دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطريق القاهرة السويس (تقاطع الدائري الاقليمي حتى السويس)، وازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - سوهاج، حيث بلغ طول الطرق التي تم رصفها نحو 9200 كيلومتر.



- ساهمت تلك المشروعات في تحسن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.



- في قطاع الصحة والتعليم قبل الجامعي، بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالي 51 مليار جنيه.



- تم إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بجميع محافظات الجمهورية.



- تم إنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدة صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين.