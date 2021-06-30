تعليم القليوبية تكرم الموهوبين الفائزين في مسابقة 30 يونيه حكاية شعب

كرم ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب الفائزين في مسابقة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو، ومرور 7 سنوات إنجازات للرئيس عبد الفتاح السيسي.



أقيمت الاحتفالية، تحت عنوان "30 يونيو في عيون الموهوبين حكاية شعب وبناء دولة "، والتي نفذتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، برئاسة أشرف محمود، وتحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.



وقال وكيل الوزارة، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة للشعب المصري، وفتحت الباب على مصراعيه أمام بناء الجمهورية الجديدة، لتشهد مصر عصر جديد من الإنجازات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستحق لقب باني مصر الجديدة مشيرًا أن جهود التنمية في عهد الرئيس السيسي ساهمت في نقلة حضارية في مصر يتفاخر بها كل مصري.



وأضاف "محمود"، أن حقل التعليم شهد على مدار السنوات ال 7 الماضية في عهد الرئيس طفرة غير مسبوقة في مجال الارتقاء بالعملية التعليمية، ومستوى المدارس والمناهج التعليمية، وتطبيق التقنيات الحديثة في كافة المراحل التعليمية، بجانب بناء عدد كبير من المدارس لتقليل الكثافات.



وخلال الحفل كرم وكيل الوزارة وإدارة الموهوبين بالمديرية الدكتور ربيع عبد الوهاب المتأهل لجائزه الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم في الوطن العربي باعتبارها إحدى أبرز الجوائز التربوية على مستوى الوطن العربي وتحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي وجه بإطلاقها من أجل نشر ثقافة التميز بين المعلمين محليا وعربيا.



كما شهد الحفل عرض محاكاة لموكب المومياوات نفذه طلبة مدرسة حسن أبوبكر التجريبية بالقناطر الخيرية في محاكاة للحدث العالمي الذي نظمته الدولة المصرية خلال في إفتتاح متحف الحضارة بجانب عروض لقاء شعر ألقاها الطلاب المتميزين بإدارة الموهوبين وعروض تقديمية للمشاركين في مسابقة 30 يونيه حول أهم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وابرزها العاصمة الإدارية.