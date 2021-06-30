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الشعب المصري يحتفل بذكرى ٣٠ يونيو على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفالاً بذكرى ٣٠ يونيو، تصدر هاشتاج ٣٠ يونيو إرادة شعب، تريند رقم واحد في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك من خلال الشعب المصري الذي يحتفل بذكرى ٣٠ يونيو، وتذكر الشعب المصري تفاصيل لعظم ثورة في تاريخ مصر والتي أسفرت عن تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وقام بنهضة البلاد، وقام ببناء جيل قوي قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وخلال الاحتفال بذكرى ٣٠ يونيو قاوأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم إلى أن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره.
الشعب المصري يحتفل بذكرى ٣٠ يونيو على مواقع التواصل الاجتماعي
الشعب المصري يحتفل بذكرى ٣٠ يونيو على مواقع التواصل الاجتماعي

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