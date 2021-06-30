تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 1 يوليو 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يوليو 2021.



وأوضحت الهيئة، أن البلاد خلال تلك الفترة تشهد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب علي السواحل الشمالية، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وحذرت الهيئة من شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



كما حذرت من ارتفاع الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة، حيث تتراوح نسبة الرطوبة من (4:3) درجة عن الحرارة المتوقعة.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.