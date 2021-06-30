وكيل الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يستقبلان رئيس الوزراء بجناح الأزهر فى معرض الكتاب

استقبل محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



واصطحب وكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، رئيس الوزراء في جولة تفقدية لأركان الجناح المختلفة ومنها ركن الكتب، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، ومقر الندوات الافتراضية.



ويعرض الأزهر في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مئات الكتب فى مختلف فروع المعرفة، فضلًا عن عشرات الإصدارات التى تعرض لأول مرة، وإصدارات مختلفة مطبوعة ومترجمة لأكثر من لغة.



ويحتفي جناح الأزهر الشريف هذا العام بالإمام عبدالحليم محمود، بعد اختياره «شخصية الجناح»، كإحدى قامات الأزهر الشريف وأحد وجوهه البارزة.



كما يُنظّم جناحُ الأزهر العديدَ من الندوات الحوارية افتراضيا، بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.