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الذكرى الثامنة.. كيف يرى الرئيس السيسي ثورة 30 يونيو؟

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عام بعد الآخر، يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من التصريحات عن ثورة 30 يونيو تكشف عن رؤيته بشأن تلك الثورة التي ساهمت في الإطاحة بجماعة الإخوان.

وشهدت مصر في عام 2013 تظاهرات في عدد من محافظات مصر اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد والاخفاقات التي نتجت عن تلك السياسيات، وهو ما ترتب عليه سقوط نظام الجماعة.

مصر استعادت هويتها بثورة 30 يونيو:
في ذكراها الثامنة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها الوطنية، وصوب بها شعبه العظيم إرادته، ليثبت ان إرادته صلبة ولا يمكن كسرها.

وأضاف السيسي، في كلمة له: أقول بكل ثقة أن ثورة الـ30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا من الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيم غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض لها من تحديات، ولا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية.

رسخت مبادئ العزة والكرامة:
والعام الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان، وأنها ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال.

وأضاف السيسي، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ثورة 30 يونيو "رسخت مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

استهدفت الدول الداعمة للتطرف:
وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 30 يونيو استهدفت مواجهة الدول الداعمة لجماعات التطرف، مشيرا إلى أن النوايا المستترة لبعض الأشقاء قد ظهرت على حقيقتها. 

وشدد، على أن الثورة كانت بداية "لاستعادة مصر لدورها الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خرابًا عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته، وقيام مصر كذلك بمساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية". وقال السيسي إن "هدف الثورة الأول هو رفض الفاشية الدينية والانفراد بالسلطة".

وذكر أن مصر استعادت دورها الإقليمي بعد ثورة 30 يونيو، وأصبح صوتها مسموعا. ولفت إلى أن الشعب المصري أثبت أنه أكثر وعيا من أعدائه، وخرج في 30 يونيو ليرفض التطرف والإرهاب، مضيفا أن جميع المؤسسات الوطنية دعمت الثورة الشعبية للتخلص من الحكم الجائر. وأضاف أن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيرا بالدراسة والتحليل أمام 3 مسارات لثورة 30 يونيو. وأوضح أن المسارات الثلاثة هي، محاربة الإرهاب والتطرف ومن يدعمونه ويقفون خلفه سواء من دول شقيقة وغيرها، ورسم معالم الطريق للمستقبل من خلال خارطة طريق سياسية تم تنفيذها بكل بنودها، وأخيرا خطة التنمية من أجل إصلاح الاقتصاد والنهوض بمصر. 

وأكد أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن شعب مصر لا يقبل ولن يقبل سطوة أي جماعة أو فئة حتى لو تسترت برداء الدين. 

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