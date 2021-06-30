ثورة ٣٠ يونيو.. نقطة تحول لرفع قدرات مصر العسكرية

جاءت ثورة ال ٣٠ من يونيو وهي تحمل احلام كبيرة للشعب المصري الذي أراد لوطنه ان يكون في مكانه الطبيعي كدولة لها ثقل سياسي وتاريخي وحضاري في المنطقة العربية والشرق الأوسط بل والعالم على مر التاريخ، وكان من ضمن احلام ثورة ٣٠٦ بناء وتطوير جيش قوي قادر على الحماية والردع.



وتحقق ذلك الحلم وأصبح حقيقة ملموسة على ارض الواقع في عهد الرئيس عيد الفتاح السيسي وأصبح لدى مصر جيش قوي وقولت مسلحة قادرة على الحماية والردع لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن وثرواته.



تنويع مصادر التسليح:



بدأت خطة القيادة السياسية بضرورة تنويع مصادر التسليح للقوات المسلحة على عكس ما كان يتم في العصور الماضية من الأعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، فا اتجهت مصر إلى الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا لشراء طائرات داسو رفال متعددة المهام والتي أصبحت الذراع الطولى لمصر الي جانب شراء حاملات الطائرات المروحية الميسترال جمال عبد الناصر وانور السادات.



ومن فرنسا الي ألمانيا حيث استلمت مصر غواصات ألمانية من طراز تايب والتي تعد الأحدث في مجال التسليح في القوات البحرية ومجموعة من الفرقاطات المتميزة القادرة على تنفيذ العديد من المهام.



ولم تنس مصر الشريك الروسى الإستراتيجى واستلمت طائرة ميج ٢٩ والكاموف كا ٥٢ والتي تعد الاشرس بين طائرات الهليكوبتر على مستوى العالم.



التصنيع المحلي العسكري:



ومن تنويع مصادر التسليح بالشراء من الخارج الي التصنيع العسكرى المحلي في الداخل، فقد انتهجت الدولة خطة لتطوير التصنيع المحلي وانتجت مجموعة متنوعة من مدرعات التمساح ما بين تمساح ١ وتمساح ٢ وتمساح ٣ وتمساح أوتوبيس وكذلك مجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مصرية الصنع وإنتاج المدرعة st-100 والتي تم عرضها مع مجموعة متميزة من الأسلحة في معرض السلاح الماضي ايدكس ٢٠١٨.



قواعد عسكرية وحصون عملاقة:



وعلى غرار كبري دول العالم اتجهت مصر لبناء قواعد عسكرية عملاقة قادرة على الردع والحماية وتأمين حدود مصر الساحلية والبحرية والبرية والجوية فا أنشات قاعدة محمد نجيب العسكرية في منطقة الحمام وقاعدة براني العسكرية وقاعدة برنيس العسكرية وتتمتع كل منهم باكتفاء ذاتس وتطور هائل في منظومات التحصين والاستعداد القتالى.



مناورات عسكرية وتدريبات مشتركة:



ومنذ ثورة ال ٣٠ من يونيو أجرت مصر العديد من المناورات العسكرية المشتركة بين الدولة الصديقة والشقيقة أظهرت فيهل مصر قدرتها العسكرية واتسعدادها القتالى وتطور آداء المقاتل المصري لتنفيذ كافة المهام القتالية ونفذت مصر العديد من المناورات العسكرية الكبري مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.



محاربة الإرهاب والبناء:



ومنذ ثورة ال ٣٠ من يونيو نفذ القوات المسحلة العديد من العمليات العسكرية النوعية في أرض الفيروز لتطهيرها من الإرهاب والعناصر التكفيرية والمسلحة ومنها عملية حق الشهيد ١ وحق الشهيد ٢ والعملية الشاملة سيناء ٢٠١٨ والتي حققت نتائج مبهره الي جانب عمليات البناء والتعمير في سيناء بمجموعة من المشروعات القومية العملاقة.