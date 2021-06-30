موقع شبابيك shbabbek منصة الطلاب الأولى في مصر





تصدر موقع شبابيك shbabbek.com محركات البحث في الكلمات المرتبطة بالطلاب بداية من المرحلة الثانوية حتى الجامعة.





موقع شبابيك shbabbek.com

شبابيك يعتبر المنصة الإعلامية الرائدة في استهداف الشريحة الطلابية والفئات الشبابية في مصر، ويستهدف القائمون عليه التربع على قائمة المصادر الموثوقة التي يعتمد عليها الطلاب، ابتداء من بث المواد التعليمية، وشرح طرق المذاكرة الفعالة، وتقديم جميع الخدمات التي تحتاج إليها هذه الفئة العمرية المستهدفة. موقعيعتبر المنصة الإعلامية الرائدة في استهداف الشريحة الطلابية والفئات الشبابية في مصر، ويستهدف القائمون عليه التربع على قائمة المصادر الموثوقة التي يعتمد عليها الطلاب، ابتداء من بث المواد التعليمية، وشرح طرق المذاكرة الفعالة، وتقديم جميع الخدمات التي تحتاج إليها هذه الفئة العمرية المستهدفة.





موقع شبابيك التعليمي

يضم موقع شبابيك التعليمي مجموعة من الصحفيين الشباب سواء في مجلسي الإدارة التحرير، شبكة الكتاب والمراسلين، ويتولى الزميل الصحفي أحمد متولي رئاسة التحرير، والزميل الصحفي محمد علي منصب رئيس التحرير التنفيذي.





حقق موقع شبابيك نجاحا سريعا في الحصول على ثقة جزء كبير من جمهوره المستهدف، وترجم هذا عدد الزيارات التي يحققها الموقع الناشئ، حتى حصل على المركز الأول في مسابقة شبكة الصحفيين الدوليين الخاصة بالمواقع الناشئة في الشرق الأوسط.





ولك أن تعرف عزيزي القارئ أن موقع شبابيك، منصة إعلامية رائدة، تشارك شباب مصر اهتماماتهم، وتساهم في تنميتهم نفسيًا ومعرفيًا، للارتقاء بالمجتع والوطن نحو مستقبل أفضل.

يسعى القائمون عليه أن يكون مستقبلا، الخيار الإلكتروني الأول لشباب مصر، بأن يقدم محتوى إعلامي متكامل، يهدف إلى تنمية الشباب وتأهيلهم، لتكوين جيل واعٍ ومبدع، يشارك في النهوض بوطنه ومجتمعه.





رؤية موقع شبابيك

يقول القائمون على الموقع إن هدفهم هو أن يكون شبابيك الموقع الشبابي الأول في مصر، والمصدر الأساسي لـ أخبار طلاب الجامعات ، وذلك عن طريق تقديم مضمون إلكتروني متكامل؛ يلبي الاحتياجات النفسية والمعرفية للجمهور، وينحاز لحقوقهم وتطلعاتهم المشروعة، ويوجه طاقاتهم المبدعة للمشاركة في تنمية وتقدم الوطن، معتمدين على كفاءاتنا التحريرية، ورصيد الثقة المتراكم لدى جمهورنا، وشبكة واسعة من المراسلين تغطي كافة أنحاء الجمهورية.





مسارات العمل داخل موقع شبابيك

• المساهمة في تنمية الروح المعرفية والفكرية للشباب.

• شبكة مراسلين لتغطية أخبار طلاب الجامعات.

• تبني القضايا الطلابية العادلة.

• اكتشاف المواهب العلمية والنماذج المبدعة وتسويقها.

• إطلاق المبادرات والحملات الشبابية لتطوير المجتمع والارتقاء به إلى الاحترافية.

• تأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة وظائف حكومية وخاصة.

• التفاعل الإيجابي مع هموم الوطن.

• بث روح الأمل وتحفيز شريحة الشباب للقيام بدورها في تحسين جودة التعليم.

• حث المؤسسات والإدارات الحكومية على تلبية احتياجات الشباب.

• تنسيق ورعاية المبادرات الشبابية.

• التعريف بمنصات التعليم عن بعد وتسهيل خدماتها للطلاب والشباب.

• الاهتمام بمجال ريادة الأعمال وتوفير نماذج التخطيط والدعم التقني لاحترافه.

• التدريب الإعلامي للطلاب والخريجين.















