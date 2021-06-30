مناقشة بدء تنفيذ أعمال مشروع محور شمال الأقصر

عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، اليوم الأربعاء، إجتماعا موسعا لمناقشة بدء تنفيذ اعمال مشروع محور شمال الأقصر.





حضر الاجتماع، يوسف احمد جلال نائب رئيس المركز، وعدد من ممثلي لهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة أبناء حسن علام للمقاولات، ومصنع سكر قوص، و

هندسة كهرباء الزينية، والمهندس عمرو عوض الله مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمهندس ماريو مملوك مدير التنظيم بالادارة الهندسية بالمركز واشرف سعدالدين مدير التخطيط والمتابعة بالمركز.



و ناقش الاجتماع دور كل جهة منوطة والاعمال المكلفة بها لبدء العمل فى إنشاء محور شمال الاقصر من الطريق الصحراوى الشرقي وحتى طريق الصحراوي الغربي والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأبناء حسن علام،



وتم الاتفاق على المتابعة المستمرة مع كافة الجهات المعنية لمتابعة سير اعمال المشروع وحل اى عقابات قد تعرقل اعمال تنفيذه، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المركز والمدن لسرعة تنفيذ المشروعات والقومية.

