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تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الساعات المقبلة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن آخر صور الاقمار الصناعيه، حيث تشير الي وجود عاصفه ترابيه في الشمال الشرقي السوداني والتي محتمل أن تؤثر على مناطق من جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - بحيرة ناصر - ابو اسمبل) بنشاط للرياح تكون مثيره للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفه مما تؤدي الي انخاض الرؤيه الافقيه لأقل من ١٠٠٠ متر.

وتشهد البلاد غدا الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الساعات المقبلة
تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الساعات المقبلة
تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الساعات المقبلة
تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الساعات المقبلة
تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الساعات المقبلة
تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الساعات المقبلة

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