عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

يبدأ مسؤولو النادي الأهلي التجديد لرباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.





ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل في المباراة التي ستقام على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.





واستقر مسؤولو الأهلي على تجديد التعاقد للرباعي عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجاي وصلاح محسن بعد مباراة النهائي أمام كايزر تشيفز.





ويأتي استقرار مسؤولو الأهلي على تجديد التعاقد مع اللاعبين الأربعة بعد نهائي دوري الأبطال بسبب ارتباط الفريق في الفترة الحالية بعدد من المباريات الهامة محليًا وإفريقيًا.





ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز غداً الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



