ميركل تشعر بـ "خيبة الأمل" بعد توديع ألمانيا من يورو 2020

شعرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "بخيبة أمل وحزن بعض الشيء" بعد خروج المنتخب الألماني لكرة القدم من بطولة كأس أوروبا "يورو 2020"، حسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت يوم الأربعاء في برلين خلال مؤتمر صحافي ردا على استفسار بشأن مستوى المنتخب الوطني في المسابقة القارية.





وقال زايبرت: كان كل واحد منا يود أن يصعد منتخبه، لكن الرغبة وحدها لا تكفي، وتحليل المباراة ليس مهمة الحكومة الألمانية أو المستشارة، ولكن بالطبع خيبة الأمل كانت حاضرة، بعد أن كان الحماس نحو النجاح شديدا.





وأخفق المنتخب الألماني أمام نظيره الإنجليزي، بعد فوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء يوم الثلاثاء في ملعب ويمبلي بلندن في دور الـ16 لبطولة كأس أوروبا. وبالنسبة ليواخيم لوف كانت هذه المباراة الأخيرة كمدرب للمنتخب الألماني بعد 15 عاما.



