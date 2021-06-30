إحالة ١٦١ موظف للتحقيق بمدينة الأقصر



أحالت إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، 161 موظفًا للتحقيق، وذلك لغيبهم وتقاعسهم عن العمل.



وقام العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، بتكليف عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.



وشت لجنة مكبرة من إدارة التفيتش المالي والإداري، حملة موسعة، للمرور علىى المنشئات الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، شارك فيها عبد الحميد الكيلانى مدير الإدارة، وسامح فلسطين وكيل التفتيش وهاني عادل سعد، واحمد محمد صفوت، ومحمد عبد المحسن محمد أعضاء إدارة التفتيش.



وأسفرت جهود الحملات عن احالة ١٦١ موظفًا وموظفة للشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر يونيو ٢٠٢١ الجاري لعدم الإنضباط الإداري، وتم تحرير ٢٩ محضر، ومن ناحية أخرى تم تحرير ٨٤ محضر نظر وحفظ، ايحاءً بإنه نتيجة لتلك المتابعات المستمرة، أثمرت نتائج طيبة.



و أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر.



